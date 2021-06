Ecco il Gruppo Artistico Occhio

Gruppo Artistico Occhio... pronti via! L'arte, insomma, per tornare a respirare un po' di normalità dopo il lungo e difficile anno di emergenza Covid.

Gruppo Artistico Occhio... pronti via! L'arte, insomma, per tornare a respirare un po' di normalità dopo il lungo e difficile anno di emergenza Covid. E, allora, ecco l'importante realtà di Cuggiono e del nostro territorio, domenica 13 giugno sarà alla tenuta 'Bramasole' di Inveruno, con un'esposizione di sue opere; quindi, in occasione della domenica del Carmine, l'appuntamento con gli artisti sarà in Villa Annoni e, infine, a settembre tutti lungo il Naviglio a Castelletto di Cuggiono. Inoltre, si sta lavorando anche per far ripartire i laboratori a palazzo Kuster.

