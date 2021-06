'Il Volo' per Ennio Morricone

'Il Volo - Tributo a Ennio Morricone' andato in onda sabato 5 giugno, in diretta dall’Arena di Verona su Rai 1, ha vinto la prima serata con il 25,8% di share.

'Il Volo - Tributo a Ennio Morricone' andato in onda sabato 5 giugno, in diretta dall’Arena di Verona su Rai 1, ha vinto la prima serata con il 25,8% di share, conquistando 4.702.000 telespettatori. L’esclusivo concerto-evento del trio internazionale IL VOLO, in onore del maestro, ha visto alternarsi alla conduzione Piero, Ignazio e Gianluca, accompagnati da Marco Giallini e Laura Chiatti. L’orchestra Regionale Filarmonia Veneta è stata diretta dal Maestro Marcello Rota, con la partecipazione speciale in alcuni brani del Maestro Andrea Morricone. La serata, che ha visto per la prima volta di nuovo migliaia di spettatori all’Arena di Verona, si è aperta con 'L’estasi dell’oro', celebre brano del Maestro per la colonna sonora del film 'Il buono, il brutto e il cattivo', passando per 'Se' dal film 'Nuovo cinema Paradiso', 'E più ti penso' da 'C’era una volta in America' e molti altri indimenticabili brani. Il Volo ha fatto ascoltare anche alcuni dei brani più amati del proprio repertorio, da 'Grande amore' alla cover di 'My way', regalando al pubblico anche l’inedito 'I colori dell’Amore' scritto per il trio da Andrea Morricone. Questi gli ospiti sul palco: Salvatore Cascio, Riccardo Cocciante, Andrea Griminelli, Julian Iorio, Raphael Gualazzi con Nina Zilli. L’evento, che ha segnato anche la riapertura della stagione musicale dell’Arena di Verona, è durato oltre due ore, conquistando una standing ovation dopo l’altra da parte del pubblico presente all’Arena. 'Il Volo - Tributo a Ennio Morricone' è un progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends & Partners e MT Opera & Blues in collaborazione con Arena di Verona Srl.

