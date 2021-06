Cercasi ragazzi per censimento

A finire sotto la lente di ingrandimento saranno in quattrocento. Tante sono le famiglie del territorio di Canegrate che, prossimamente, verranno interrogate per poter contribuire a comporre il censimento.

A finire sotto la lente di ingrandimento saranno in quattrocento. Tante sono le famiglie del territorio di Canegrate che, prossimamente, verranno interrogate per poter contribuire a comporre il censimento. Ad occuparsi di raccoglierle il Comune ha deciso di designare cinque ragazzi che avranno modo di vivere un'esperienza singolare e formativa. Chi fosse interessato dovrà inoltrare la domanda entro venerdì 18 giugno. "Il Comune - si legge in una nota - ha stabilito di ricorrere a rilevatori esterni selezionati con graduatoria per soli titoli in seguito ad avviso pubblico, dovranno avere compiuto i diciott'anni, possedere un diploma di scuola superiore, avere conoscenze informatiche di base, conoscere bene l'italiano anche scritto e avere esperienza in relazioni statistiche e interviste". I prescelti frequenteranno un corso di formazione tra luglio e settembre. Le varie domande saranno analizzate e andranno a far parte di una graduatoria in cui si terrà conto di una pluralità di componenti.

