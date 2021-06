L'estate bernatese

Torna ad animarsi l’estate di Bernate grazie agli eventi organizzati dalle diverse realtà presenti sul territorio. Momenti verso un po' di normalità.

Torna ad animarsi l’estate di Bernate grazie agli eventi organizzati dalle diverse realtà presenti sul territorio. Il primo appuntamento è con la tradizionale ‘Bernate Sbarlush Run...Corriamo per Elisa’, quest’anno in una veste completamente nuova. Una corsa podistica non competitiva in notturna organizzata dall’Associazione Il Melograno, che ogni anno devolve una parte del ricavato alla fondazione IEO-CCM per la lotta contro i tumori, in particolare per la ricerca sui tumori endocrinologici. ‘Corriamo per Elisa’ perchè non sia solo una serata di divertimento, ma un’occasione per fare del bene nel vivo ricordo di Elisa, ragazza bernatese e membro dell’associazione che non ha vinto la sua sfida più grande. Per lei e per tutte le persone che stanno affrontando questa battaglia...”perchè ognuno di noi ha la sua Elisa da ricordare”. La corsa avverrà in modalità digitale e durerà per tutto il mese di giugno: per partecipare sarà necessario indossare qualcosa di sbarlush e condividere con la propria foto sui canali social dell’associazione. Altro importante appuntamento arriva dal gruppo delle guide della Canonica che riapre le porte del palazzo Visconteo, tramite il servizio di visite guidate. Anche in questo caso il tutto è stato riadattato per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle norme. Le visite saranno la domenica pomeriggio dalle 15.30, avverranno solo su prenotazione e con un massimo di 10/12 persone a turno. Infine torna l’ondata fucsia protagonista dell’estate: il Comitato Rioni. Dopo un anno di pausa a dare il via è l’ormai tradizionale “Su e giò” organizzata in collaborazione con l’associazione Vogatori: una giornata dove diversi equipaggi si sfidano affrontando le acque del Naviglio grande controcorrente. Seguiranno poi diversi appuntamenti nella settimana precedente la festa tradizionale del nome di Maria (seconda domenica di settembre), ancora in via di definizione. Seguite i canali social del gruppo per rimanere aggiornati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro