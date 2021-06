La presentazione dell'ammiraglia della Insubria Sport è stata un grande evento. Il gruppo ciclistico cuggionese ha organizzato un ritrovo presso il piazzale della Cosmel srl.

La presentazione della nuova ammiraglia della Insubria Sport è stata un evento davvero particolare. Il gruppo ciclistico cuggionese ha, infatti, organizzato un ritrovo presso il piazzale della Cosmel srl, per dare il benvenuto alla nuova compagna di viaggio: l’ammiraglia del gruppo. “Volevamo qualcosa di particolare - ci racconta Gabriele Calcaterra, tra gli iscritti dell’Insubria sport, - non solo un’Ammiraglia che ci permettesse di evitare le vasche nei nostri giri domenicali, ma un vero e proprio simbolo”. Ed è proprio così che è stato coinvolto nell’avventura Massimo Caccia, artista già noto a Cuggiono anche, tra le altre cose, per la realizzazione del murale delle scuole, con l’obiettivo di creare di una vettura speciale. Massimo, i cui lavori spesso sono da ricondurre al mondo delle illustrazioni, ha così dato il suo tocco artistico all’auto, realizzando una serie di animaletti ironici e simpatici, che riprendono un po’ le caratteristiche del ciclista domenicale. Un uccellino azzurro, una lumaca, una cavalletta verde, un panda in bicicletta e un gatto addormentato lungo il canotto della bicicletta e tanti altri piccoli animaletti, che colorano la nuova Ammiraglia della Insubria sport. Gli stessi disegni, ci racconta il gruppo ciclistico, saranno poi riportati ognuno su una divisa e le magliette messe all’asta per devolvere in beneficienza il ricavato. Soddisfatto Gabriele, che, parlando a nome del gruppo, si è detto ben contento di avere ora un automezzo professionale e funzionale a completa disposizione del gruppo, per poter percorrere tappe di montagna oppure partire da punti diversi da Cuggiono. Dello stesso avviso anche Massimo, il quale, dopo aver sperimentato per la prima volta un’esperienza di questo genere, si è detto emozionato e soddisfatto del lavoro svolto, per un’esperienza molto particolare.

