Nato: Palazzo Cusani

Il Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato di Solbiate riapre al pubblico Palazzo Cusani, sede istituzionale del Comando multinazionale a Milano. Il meraviglioso Palazzo, collocato nel cuore di Brera, racchiude nelle sue mura quattro secoli di storia di Milano e custodisce segni di diverse epoche storiche, conflitti e stili artistici. Fino al 25 giugno sarà presente nelle sale nobili di Palazzo Cusani una mostra d’arte contemporanea intitolata 'Tremestio', a cura di Michael Camisa e Sophia Radici e realizzata in partnership con l’Accademia di Brera ad il Comando Nato di Milano. I protagonisti sono tre artisti milanesi under 30. La mostra intende raccontare il grande cambiamento portato dalla pandemia di COVID-19 che ha costretto una riprogrammazione quotidiana delle nostre azioni, vincolate all’interno delle proprie abitazioni per diversi mesi. Le alterazioni al vivere quotidiano hanno colpito la dimensione spaziale, nella quale pubblico e privato sono diventati un tutt’uno all’interno di un tempo sospeso nel quale abbiamo udito un costante rumore di fondo: il tramestio. Gli artisti intendono quindi trasformare quel tramestio iniziale in una ragione di leggerezza attraverso delle opere site-specific, ossia appositamente realizzate per l’occasione. Le opere si pongono l’obiettivo di comunicare attivamente con Palazzo Cusani, studiandone le caratteristiche, la sua valenza storico-culturale e istituzionale. I cambiamenti imposti dalla pandemia di COVID-19 hanno interessato anche gli uomini e le donne del Comando NATO di Milano che hanno dovuto rivedere la propria routine operativa. Sono state messe in campo nuove procedure di lavoro per continuare a svolgere la propria missione ed è stato notevolmente implementato il supporto a favore della comunità, un impegno tuttora in corso.

