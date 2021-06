Ancelotti di nuovo al Real

Madrid... ritorno al passato. Quelli che potevano sembrare, infatti i classici rumors d'estate, adesso, invece, sono realtà. E' ufficiale, insomma, perché dalla prossima stagione sarà di nuovo Carlo Ancelotti a guidare il Real. Lo ha reso noto lo stesso club spagnolo, con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il nuovo tecnico, che era già stato ai 'blancos' tra il 2013 e il 2015, conducendolo alla conquista della 10^ Champions League, ha un accordo per i tre anni a venire. Una scelta, quasi certamente, dettata dalla sua grande esperienza e dalla ottime qualità e capacità che l'hanno sempre contraddistinto nella lunga carriera sia da giocatore sia, appunto, da mister e durante la quale ha vinto praticamente tutto.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro