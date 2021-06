Borse di studio e premi di merito

A gennaio causa Covid non è stato possibile consegnare le borse di studio e i premi per meriti scolastici agli studenti meritevoli. Evento posticipato di qualche mese.

A gennaio causa Covid non è stato possibile consegnare le borse di studio e i premi per meriti scolastici agli studenti meritevoli come di consueto in occasione di San Mauro. Si è trovato il modo di farlo negli scorsi giorni, presso l'ICS Mazzini, in un evento creato ad hoc, che non solo ha visto la consegna dei riconoscimenti, ma anche un saluto in musica da parte degli allievi delle classi quinte della scuola primaria e la premiazione del concorso Booktrailer per la scuola secondaria di primo grado. Poi sono avvenute le premiazioni per gli studenti che si sono contraddistinti nel loro percorso scolastico: a loro sono andati premi in denaro del valore di 150, 450 e 500 euro e buoni di acquistoper cancelleria del valore di 20 euro. Gli studenti premiati sono: Elisa Branca, Alice Capelletti, Lorenzo Comerio, Alice Fraschina, Matilde Gabaldo, Gianluca Gornati, Laura Mascazzini, Maria Susanna Miteglio, Matilde Motta, Giovanni Nava, Michela Nava, Giulia Pisoni, Martina Pisoni, Nicole Semeraro e Aurora Talarico. “Siamo molto fieri di qiesti studenti, usciti dalle nostre scuole, e che ora rappresentano un'eccellenza negli istituti superiori – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Quest'iniziativa, oltre a dare un riconoscimento in denaro, vuole essere anche un riconoscimento dell'impegno che questi ragazzi mettono nello studio, sperando possa essere d'esempio”. L'evento è stato anche l'occasione per far visitare la scuola, mostrando i lavori di riqualificazione fatti in questi anni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro