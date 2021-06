U.S. Legnanese: tutti in sella

Dai più grandi ai più piccoli, l'U.S. Legnanese 1913, ha messo 'in sella' tutte le categorie, a partire dagli Esordienti per arrivare ai Master ed agli Allievi.

Dai più grandi ai più piccoli, l'U.S. Legnanese 1913, ha messo 'in sella' tutte le categorie, a partire dagli Esordienti per arrivare ai Master, passando dagli Allievi, ecco come è andata la domenica rossonera. CAMPIONATO REGIONALE MASTER - Con un 2° posto assoluto, primo della categoria M5, è Fabio Castoldi dell'U.S. Legnanese 1913 il Campione Regionale Master. Partenza in orario per la gara 1 dove, alle 8.30, tutti gli atleti delle categorie M5,M6,M7,M8, JW hanno teso i muscoli per affrontare il percorso di 63 Km, con un'andatura media di 39,789 Km/h. Un'ora e 35 minuti dopo sono stati Massimo Corti (team Seal) e Fabio Castoldi a tagliare il traguardo rispettivamente al primo e secondo posto assoluto, seguiti da Marcello Guarnieri (Lavena Coop Ponte Tresa). 136 i partenti di cui 74 hanno concluso la gara. "Nella M6 la vittoria è andata a Gianluca Vezzoli (Team Duebi) mentre il titolo a Fabio Polinelli (Gruppo Nulli Iseo), nella M7 il successo è stato appannaggio di Massimo Corti (Team Seal) ma il riconoscimento regionale è andato a Ferruccio Martinelli (Team Breviario); nella categoria M8 vittoria per Paolo Crugnola (Asnaghi Cucine) mentre nelle donne vittoria e maglia di campionessa regionale per Martina Biolo (Kilometrozero)". Alle 10.30 la partenza della Gara 2 ha visto schierarsi le categorie JMT+ELMT+M1+M2 su un percorso di 75 Km, percorsi alla media di 46.875 Km/h. 121 i partecipanti in partenza, 65 all'arrivo. "Tra gli Elite Sport Marco Galimberti (Team Byroll) si è aggiudicato vittoria e titolo di campione regionale, mentre tra gli M1 la vittoria è andata a Cristian Corti (Team Seal) ma il campione lombardo è Fabio Fadini (Team Morotti); tra gli M2 Samuel Mazzucchelli (STM) fa sua vittoria e maglia del regionale, nella categoria M3 Alessio Pizzagalli lo imita mentre nella M4 la vittoria è di Giorgio Rapaccioli (Team Stocchetti) e il titolo di Alessio Tosato (Newsciclismo.com)".

