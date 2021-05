Benedizione delle auto

L'appuntamento è domenica 30 maggio, dopo la Messa, in piazza don Rampini a Vanzaghello. Sarà quella, infatti, l'occasione per far benedire gli autoveicoli.

L'appuntamento è domenica 30 maggio, dopo la Messa, in piazza don Rampini a Vanzaghello. Sarà quella, infatti, l'occasione per far benedire gli autoveicoli. L'iniziativa, promossa dalla Parrocchia cittadina, allora, vedrà alle 11 il ritrovo e l'incolonnamento dei mezzi, quindi alle 11.10 il sacerdote pronuncerà la formula di benedizione e, al termine, le auto cominceranno ad entrare una ad una, passando, appunto, in piazza don Rampini dove riceveranno la benedizione e l'immagine con la preghiera dell'automobilista (sarà possibile effettuare un'offerta).

