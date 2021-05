Sette progetti presentati, altrettanti finanziamenti. Il Comune di Parabiago, sul fronte dei contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici messi a disposizione dal bando regionale Axel, ha fatto decisamente bingo.

Sette progetti presentati, altrettanti finanziamenti. Il Comune di Parabiago, sul fronte dei contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici messi a disposizione dal bando regionale Axel, ha fatto decisamente bingo. E a renderlo noto è il sindaco Raffaele Cucchi che sull'evoluzione green del territorio da lui amministrato scommette non da oggi. "L'Amministrazione comunale - scrive in una nota - ha partecipato convintamente e con straordinario successo al bando regionale Axel che eroga contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici con batterie di accumulo sugli edifici adibiti a uso pubblico. Il Comune ha presentato, infatti, ben sette progetti, di cui sei per l'installazione di impianti fotovoltaici su immobili di proprietà, tutti corredati di impianti di accumulo e uno per l'installazione di batterie su un impianto esistente". I progetti presentati hanno permesso al comune di portare a casa un robusto finanziamento di 160 mila euro utili a coprire per il cinquanta per cento la realizzazione degli impianti nuovi e per l'intera percentuale, invece, le installazioni di batterie di accumulo su quelli già esistenti.

