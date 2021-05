Anche nel VCO riaprono le biblioteche

“Una biblioteca grande come una provincia”: il Sistema Bibliotecario del VCO offre contenuti e servizi gratuiti, per tutti, da 0 anni in su.

Con il mese di maggio le biblioteche tornano a funzionare in modo completo, in totale sicurezza. Anche la rete bibliotecaria del Verbano Cusio Ossola riapre le porte ai cittadini, anche se, nella realtà, non erano mai state chiuse: durante il periodo di lockdown infatti il servizio di consegna a domicilio dei libri (attivo presso le biblioteche di Anzola, Baveno, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Gravellona, Omegna, Piedimulera, Premosello Chiovenda, Stresa e Verbania) ha permesso agli iscritti di ricevere a casa i volumi preferiti. Un servizio che, visto il successo riscontrato, rimarrà comunque attivo anche in futuro per agevolare chi è in difficoltà a recarsi presso una delle biblioteche del territorio.

Varcando – anche virtualmente – le porte di una biblioteca inserita nel Sistema Bibliotecario del VCO si entra in una... “biblioteca grande come una provincia”: dopo l'iscrizione (anche online), gratuita ed aperta a tutti, l'accesso sarà garantito a tutti i servizi, dei quali il prestito di libri è solamente quello più conosciuto. Non è necessario essere residenti, né maggiorenni: sotto i 14 anni l'iscrizione dovrà essere firmata da un genitore, che potrà iscrivere anche il proprio figlio appena nato, nella sezione dedicata BiblioBebè. BiblioKids e BiblioTeens sono le altre due categorie rivolte agli utenti più giovani.

I contenuti disponibili dopo l'iscrizione sono molto più numerosi di quelli fisicamente presenti nella singola biblioteca: grazie a un collaudato sistema di cooperazione il volume richiesto potrà arrivare non soltanto da un'altra biblioteca della rete locale o dell'intero territorio nazionale, ma persino dall'estero. Il libro, l'e-book o il DVD raggiunge così l'utente nella biblioteca più vicina a casa: dopo la restituzione, che avviene entro un mese dalla data di acquisizione (14 giorni per i contenuti digitali), per la tutela e la sicurezza di tutti, il volume entra in una prudente quarantena, dove rimarrà per 9 giorni.

Ma l'ingresso alla biblioteca non è subordinato all'iscrizione: chiunque ha libero accesso – in questo momento storico seguendo le elementari e conosciute regole di sicurezza, quali utilizzo della mascherina, distanziamento, numero contingentato di ingressi – per studiare o leggere, sia libri che giornali (sono presenti i principali quotidiani nazionali, anche sportivi, oltre ai settimanali locali). Con l'iscrizione al servizio di Media Library online, invece, oltre 7.000 riviste in 70 lingue del mondo sono disponibili immediatamente per essere visualizzate su PC, tablet o smartphone.

“La biblioteca è un luogo aperto, aggiornato, in evoluzione – dichiara Andrea Cassina, referente per il Comune di Verbania del Settore Biblioteca, Cultura e Turismo e responsabile del Sistema Bibliotecario del VCO – che cresce con le persone e fa crescere le persone, anche grazie ad investimenti importanti. A livello locale, per esempio, il nostro Sistema Provinciale investe ogni anno 65.000 euro per l'acquisto di libri, e quindi di nuove proposte per gli utenti. Inoltre, la biblioteca è sempre più anche luogo di evasione, dove approfondire il proprio hobby grazie a volumi dedicati ai viaggi, alla cucina, al giardinaggio, al ricamo. Non solo: all'interno dei suoi spazi – virtuali o fisici – è possibile partecipare a corsi e iniziative di grande valore. La rete provinciale impiega 23 persone, – aggiunge Cassina – al servizio, anche con suggerimenti e consigli, di quasi 8000 utenti iscritti e attivi con un'età compresa tra i 35 e i 55 anni. Ma il numero di persone che frequenta la rete – anche solo online – è decisamente più alto e in crescita: un segnale importante per il mondo della cultura locale e un attestato di quanto le biblioteche siano luoghi utili, vivi e partecipati. Proprio la partecipazione è un elemento fondamentale: chi lo desidera, infatti, può comunicare con le biblioteche del territorio, proponendo libri, iniziative, film o semplicemente idee.”

La rete bibliotecaria inizia con il mese di maggio un percorso di valorizzazione e promozione delle proprie iniziative sui social, con campagne informative mirate su www.facebook.com/bibliotechevco.

