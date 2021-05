Si avvicina l’Esame di Stato e la LIUC ripropone l’iniziativa 'LIUC per la Maturità', per offrire un supporto concreto agli studenti e fornire loro nuovi spunti.

Si avvicina l’Esame di Stato e la LIUC ripropone l’iniziativa 'LIUC per la Maturità', per offrire un supporto concreto agli studenti e fornire loro nuovi spunti in vista della preparazione alle prove. Sul sito LIUC (http://www.liuc.it/articoli_orientament/liuc-per-la-maturita-a-lezione-c...) è quindi a disposizione una serie di video, vere e proprie mini lezioni tenute dai docenti dell’Ateneo, su temi interdisciplinari. “Dopo il successo della prima edizione - commenta il professor Michele Puglisi, Direttore del CARED, il Centro di Ateneo per la Ricerca Educativo Didattica e l’Aggiornamento della LIUC - abbiamo deciso di confermare il progetto realizzando nuovi contenuti. I nostri docenti parlano di motivazione, resilienza, gestione dell’ansia, gender gap nel mercato del lavoro, cultura d’impresa e letteratura. Temi trasversali che contiamo possano essere utili agli studenti, ai quali va il nostro in bocca al lupo”. Un’iniziativa che testimonia la vicinanza della LIUC ai maturandi. A loro il Rettore Federico Visconti ha scritto di recente una lettera dal titolo “Caro maturando ti scrivo, così mi distraggo un po’...”. Il testo, ispirato dalle parole di Lucio Dalla, li esorta a far tesoro di quanto è accaduto per guardare avanti, proiettandosi nel futuro.

