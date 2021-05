Sportelli bancari dal Prefetto

Chiusura filiali banche a Robecchetto con Induno e Nerviano: i sindaci Giorgio Braga e Massimo Cozzi hanno incontrato il Prefetto, per spiegare le problematiche.

L'argomento al centro dell’attenzione, inevitabilmente, è stato la chiusura degli sportelli bancari nei rispettivi Comuni; ma si sono anche affrontati altri due temi importanti, quali la sicurezza ed il lavoro. Da una parte, allora, i sindaci di Robecchetto con Induno e Nerviano, Giorgio Braga e Massimo Cozzi, quindi il Prefetto Renato Saccone. Un incontro, appunto per confrontarsi e provare assieme a trovare soluzioni per il presente ed il futuro. “Vogliamo innanzitutto ringraziare il Prefetto - scrivono i primi cittadini - per la disponibilità e la sensibilità dimostrata. Gli abbiamo spiegato, infatti, le difficoltà che si verebbero a creare con la decisione di Intesa Sanpaolo e Banco Bpm di chiudere le filiali presenti sui nostri territori. E lo stesso ci ha garantito che si interesserà presso i due gruppi bancari per capire se ci sono possibilità per evitare o perlomeno contenere il più possibile tali problematiche”. Come detto, poi, si è ragionato pure sulla sicurezza e sul lavoro. “Abbiamo sviscerato ques’ultima tematica soprattutto in relazione alle criticità che gli esercizi commerciali hanno dovuto e devono affrontare in conseguenza delle norme relative alla pandemia. Siamo consci che sarà estremamente dura riuscire a far cambiare idea agli istituti di credito che, da aziende private, ragionano con la logica del profitto, dell’economicità e non con quella del servizio da offrire alla comunità, però continueremo a mettere tutto il nostro impegno per provare a risolvere la situazione”.

