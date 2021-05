Polo bibliotecario storia locale

I Comuni del Sud Ovest Milanese sono stati chiamati a fare rete per promuovere la storia locale attraverso la costituzione di un Polo bibliotecario specializzato.

I Comuni del Sud Ovest Milanese sono stati chiamati a fare rete per promuovere la storia locale attraverso la costituzione di un Polo bibliotecario specializzato. Dal Museo Storico Civico Cuggionese, che si trova all’interno di Villa Annoni, è infatti partito un accorato appello per il recupero e la valorizzazione della storia locale attraverso la raccolta di pubblicazioni e materiali informativi che sono stati pubblicati nel territorio che si estende da Castano Primo fino ai confini di Pavia, passando per Magenta e Abbiategrasso. L’appello è rivolto ad Amministrazioni comunali, associazioni, centri culturali e storici, affinché mettano a disposizione volumi e altro materiale in loro possesso per la costituzione sul territorio di un 'Polo bibliotecario specializzato' sulla storia locale che sia un punto di riferimento completo per appassionati, studiosi, studenti e diventi nel tempo centro per la promozione di convegni, corsi, pubblicazioni, laboratori a tema, luogo per incontri culturali aperto a tutti”. Nel Museo è stata istituita una nuova e importante sezione, fortemente voluta dal presidente Gabriele Calcaterra, con il supporto dei volontari come la professoressa Enrica Castiglioni, responsabile del Fondo bibliografico e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cuggiono. Si tratta del Centro di Documentazione di Storia Locale. La sfida è di raccogliere in questa sezione del museo le numerose pubblicazioni che sono state prodotte nel corso del tempo, come ha rilevato l’assessore alla Cultura Claudia Togliardi spiegando che, attraverso una richiesta formale, tutte le Amministrazioni comunali saranno invitate a collaborare a questo progetto di grande valenza culturale. Anche la sezione Turismo del Consorzio dei Comuni dei Navigli guidato dal presidente Carlo Ferrè, da sempre particolarmente attento alle iniziative culturali di ampio respiro territoriale, promuove questo progetto. Il Consorzio, infatti, ha anche realizzato un video che attraverso la viva voce dei promotori presenta il Centro di Documentazione di Storia Locale. Il video è disponibile nella pagina YouTube del Consorzio, link: https://youtu.be/7nDxRIUd4pE. Informazioni Museo: info [at] museocuggiono [dot] it, castiglionienrica [at] gmail [dot] com

