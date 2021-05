Via libera del Ministero della Salute per i test salivari molecolari 'made in Lombardia'. "La proposta tutta lombarda del professor Gian Vincenzo Zuccotti e dell’Università degli Studi di Milano ha dato il via a livello nazionale a questo nuovo test".

Via libera del Ministero della Salute per i test salivari molecolari 'made in Lombardia'. "La proposta tutta lombarda del professor Gian Vincenzo Zuccotti e dell’Università degli Studi di Milano ha dato il via a livello nazionale a questo nuovo test - ha detto il presidente Attilio Fontana - In questi giorni sono partiti testing in alcune scuole della nostra regione. Confidiamo che per la riapertura degli istituti a settembre, possano essere impiegati come alternativa e non in carenza dei naso-faringei, soprattutto sui bimbi e soggetti fragili". Il nuovo test (ideato dalle professoresse Valentina Massa e Elisa Borghi del polo didattico ASST Santi Paolo e Carlo) è decisamente meno invasivo del sistema naso-faringeo, richiede semplicemente la raccolta di un campione di saliva tramite un piccolo rullo di cotone sotto la lingua; il tempo necessario per il campionamento è minimo e l’esito si ottiene in 24 ore in seguito all'analisi molecolare in laboratorio, con la stessa affidabilità del sistema naso-faringeo.

