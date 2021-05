Vaccinazioni per gli olimpionici

Sono 38 gli atleti azzurri che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo e che hanno ricevuto la prima dose di vaccino al Palazzo delle Scintille di Milano.

Sono 38 gli atleti azzurri che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo e che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, così come previsto dal Governo e dal Coni, al Palazzo delle Scintille di Milano. In particolare, nelle scorse ore, sono state vaccinate 18 pallavoliste, parte dello staff tecnico, compreso l'allenatore Davide Mazzanti, e altri nazionali di canoa, ciclismo, ginnastica, golf, sport equestri, tennis e tiro con l'arco. Gli atleti sono stati accompagnati dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dai presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi; della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco e dal segretario generale del CONI, Carlo Mornati. LA SODDISFAZIONE DEGLI ATLETI - Grande soddisfazione anche da parte dell'allenatore Davide Mazzanti che ha definito il vaccino "Un dono che ci è stato fatto, un qualcosa che ci rende più tranquilli nell'andare a Tokyo e che ci permette di 'agganciarci' allo slogan scelto per la campagna vaccinale "#piùsiamoprimavinciamo'. In questo momento è importante diffondere questo messaggio e siamo felici di poterlo trasmettere proprio noi alla vigilia di un grande intervento sportivo internazionale". Felici ed emozionate anche le azzurre che si sono dette più "Tranquille e serene". Anche da loro, infine, un appello a chi si è vaccinato a "Mantenere ancora alta l'attenzione rispettando le indicazioni sanitarie" così da vincere definitivamente la battaglia contro il Covid.

