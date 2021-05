Vaccinazioni con i postini

Prenotazioni vaccini anti-Covid: vero e proprio boom di adesioni tramite il canale dei portalettere di Poste Italiane. 29 mila in tutta Italia, 23 mila in Lombardia.

Prenotazioni vaccini anti-Covid: in Lombardia vero e proprio boom di adesioni tramite il canale dei portalettere di Poste Italiane. Sono stati, infatti, 2.300 gli appuntamenti fissati dagli oltre 3.600 postini presenti nel territorio regionale. Tutti abilitati a raccogliere le prenotazioni dallo scorso 2 aprile, data di avvio del portale per le prenotazioni di Regione Lombardia in collaborazione con Poste Italiane, stanno contribuendo in modo significativo al successo dell'operazione grazie alla capillarità e al ruolo sociale svolto all'interno delle comunità locali. A fronte di 29.000 prenotazioni fin qui effettuate in tutta Italia attraverso i portalettere, oltre 23.870 sono state realizzate, appunto, in Lombardia.

