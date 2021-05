Nuovo appuntamento con Conversazione in Biblioteca, per la presentazione del libro 'Fuori dal Comune' di Elisa Serafini, diventata nel 2017 l’assessore più giovane di Genova.

Nuovo appuntamento con Conversazione in Biblioteca, in occasione della presentazione del libro 'Fuori dal Comune' di Elisa Serafini, diventata nel 2017 l’assessore più giovane del Comune di Genova. Proprio da questa esperienza è nato il volume in cui l’autrice, laureata Magistrale LIUC nel 2013, presenta una riflessione a partire dalle difficoltà sperimentate nello svolgere il suo compito: dall’eccesso di burocrazia, ai conflitti di interesse spesso presenti nel mondo della politica locale. 'Efficienza e trasparenza nell’amministrazione locale, un mondo possibile?' è il tema di grande attualità che dà il titolo all’incontro e su cui i partecipanti saranno chiamati a discutere. Il percorso da assessore di Elisa Serafini, che si è concluso dopo un anno con le dimissioni, viene riletto, pur evidenziando tutte le difficoltà incontrate, in modo propositivo attraverso un’analisi approfondita e corroborata da documenti scaricabili online, formulando una e vera propria proposta di riforma della politica locale, tesa a restituire ai cittadini un’amministrazione trasparente ed efficiente. Nel 2018, dopo l’esperienza al Comune di Genova, Elisa ha fondato il Forum Economia Innovazione, primo incubatore no profit di politiche pubbliche in Italia. Discuteranno con l’autrice, il professor Rodolfo Helg, direttore della Scuola di Economia e Management della LIUC e il professor Renato Ruffini, docente di Organizzazione aziendale presso l’Università degli Studi di Milano. Modera Matteo Muzio, giornalista.

