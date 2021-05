'Adotta un apostolo'. E' l'iniziativa promossa dalla Parrocchia di Nosate. "I dodici discepoli ritratti nella nostra cappella - hanno scritto nel manifesto appeso fuori dalla chiesa di San Guniforte - possono essere adottati a distanza con una donazione di 50 euro o più. Ci appelliamo alla generosità dei nosatesi e ad altri parrocchiani, perché il restauro possa concludersi velocemente". Chi volesse fare un'offerta (tramite bonifico), l'IBAN è IT76S 05034 3394 100 000 001 7772; al momento della donazione, poi, si dovrà comunicare il nome dell'apostolo che si vuole, appunto, adottare (la scelta è tra Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone e Giuda).

