Giro: quattro tappe in Lombardia

Anche nel 2021 la Lombardia sarà grande protagonista del Giro d’Italia; il suo territorio sarà, infatti, attraversato dalla corsa rosa in ben quattro tappe.

Il Giro d'Italia è la corsa ciclistica più amata del nostro Paese. La sua storia è legata a doppio filo alla Lombardia, il primo Giro d'Italia nel 1909 è partito da Milano e gran parte delle edizioni della competizione sportiva, tra cui anche quella di quest'anno, si concludono sotto la Madonnina. Il territorio lombardo è ricco di sfide per i campioni del ciclismo, con salite che hanno fatto la storia della corsa come il Passo del Ghisallo, il Passo Gavia, il Mortirolo o lo Stelvio. Anche nel 2021 la Lombardia sarà grande protagonista del Giro d’Italia, il suo territorio sarà, infatti, attraversato dalla corsa rosa in ben quattro tappe. Il Giro arriva in Lombardia con la tappa 18 in programma giovedì 27 maggio, partenza da Rovereto (Trento) e arrivo a Stradella (Pavia). La tappa 19 (28 maggio) parte da Abbiategrasso (Mi) e arriva all’Alpe di Mera (Valsesia). Il Giro rientra in Lombardia con la tappa 20 (29 maggio) Valle Spluga-Alpe Motta. Tutta lombarda la tappa conclusiva 21 a cronometro (30 maggio) con partenza da Senago e arrivo a Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro