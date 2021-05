Chiusura sportelli bancari

Banco Bpm e Intesa Sanpaolo a Robecchetto con Induno: gli sportelli verranno chiusi. Sindaco e cittadini, una raccolta firme per evitare che ciò accada.

Due date: il 22 maggio e il 5 giugno; in mezzo, poi, quella raccolta firme, partita nei giorni scorsi e che sta proseguendo. Perché la questione della chiusura degli sportelli bancari di Banco Bpm e Intesa Sanpaolo a Robecchetto con Induno, inevitabilmente, è al centro delle attenzioni. “Come Amministrazione comunale - spiega il sindaco Giorgio Braga - ci siamo mossi e andiamo avanti con tutti i canali possibili, per cercare di evitare che ciò che possa accadere”. Lettere, contattti telefonici, per cominciare. “Le difficoltà che la nostra comunità andrebbe ad affrontare, infatti, sarebbero significative. Soprattutto, penso alle persone anziane e con fragilità, senza dimenticare i problemi di sicurezza per le attività commerciali e di artigianato di servizio che saranno obbligate a recarsi in un altro Comune per versare gli incassi giornalieri. Si è chiesto esplicitamente un ripensamento in merito alle chiusure “. Fino, appunto, alla raccolta firme. “E’ rivolta a tutti i cittadini che vorranno sottoscriverla (già diversi quelli che l’hanno fatto) - conclude Braga - Chi volesse, dunque, lo potrà fare sia in Comune sia in biblioteca, oltre anche in alcuni esercizi commerciali che ringrazio per la loro disponibilità. Da parte mia, comunque, farà tutto il possibile per cercare di evitare che gli sportelli bancari chiudano”.

