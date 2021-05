"Solidarietà al macchinista aggredito"

Grande Nord Lombardia esprime piena solidarietà e vicinanza al macchinista della linea Trenord Saronno-Milano-Albairate, aggredito, secondo quanto riportato dalle fonti giornalistiche, da manifestanti 'No Tav'.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOGrande Nord Lombardia esprime piena solidarietà e vicinanza al macchinista della linea Trenord Saronno-Milano-Albairate, aggredito, secondo quanto riportato dalle fonti giornalistiche, da manifestanti 'No Tav'. A causa dell’irruzione di questi ultimi presso la stazione di Porta Romana e dei danni provocati al convoglio coinvolto, gravi ritardi si sono manifestati lungo la relativa tratta ferroviaria. Grande Nord Lombardia esprime, pertanto,sdegno per i gravi disagi arrecati ai lavoratori pendolari coinvolti e chiede un incremento della sorveglianza nelle stazioni e a bordo treno per garantire la sicurezza di chi espleta in tale ambito la propria professione e di tutti gli utenti viaggiatori. (Segreteria Politica Grande Nord Lombardia)

