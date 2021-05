Un palco, 32 artisti e 14 milioni di cuori pronti a battere all'unisono. E allora su il sipario, perché il prossimo 8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il 'Blue Note' di Milano si accenderà per 'Many Hearts, One Love'.

Un palco, 32 artisti e 14 milioni di cuori pronti a battere all'unisono. E allora su il sipario, perché il prossimo 8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il 'Blue Note' di Milano si accenderà per 'Many Hearts, One Love'. La musica che si mischierà, insomma, con le emozioni e la solidarietà, per sostenere tutti i volontari in 192 Paese che, in questo anno di pandemia, hanno moltiplicato i loro sforzi, lavorando senza sosta accanto ai più vulnerabili (basti pensare che si stima come nel 2020 una persona su dodici nel mondo abbia ricevuto aiuto dal network della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa). E, come detto, tanti saranno i protagonisti, pronti ad animare la serata: Malika Ayane, John Mclaughlin, Ermal Meta, Paolo Fresu & Bebo, Ferra, Olivia Trummer, Enrico Ruggeri, Tosca, Stefano Di Battista, Gnuquartet, Nick the Nightfly, Milo Manara, Nicola Lagioia, Mauro Masi, Franco Mussida, Bandakadabra, Don Pasta, Walter Rolfo, Chiara Buratti e molti altri ancora.

