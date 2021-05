Comunità Energetiche: un webinar

Si svolgerà lunedì 10 maggio, dalle 10 alle 13, il webinar Le Comunità Energetiche, un futuro più sostenibile organizzato da Federesco.

Si svolgerà lunedì 10 maggio, dalle 10 alle 13, il webinar Le Comunità Energetiche, un futuro più sostenibile organizzato da Federesco, l’associazione che riunisce, tutela e supporta le Energy Service Companies che promuovono l’efficienza energetica.

A moderare la sessione sarà Claudio G. Ferrari, Presidente di Federesco, affiancato dagli interventi di personalità di spicco come il Presidente della X Commissione Senato, Gianni Pietro Girotto, costantemente impegnato sul fronte delle energie verdi, il Presidente di ARERA, Stefano Besseghini, il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, il Presidente del GSE, Francesco Vetrò, ed esponenti di Monte dei Paschi di Siena, Studio Avvocati Cancrini & Partners ed Enel X, che hanno condiviso questa importantissima iniziativa nazionale.

L’evento, pensato per tutti gli operatori del settore, esaminerà gli aspetti connessi alle Comunità Energetiche, un modello che porta non solo benefici ambientali, perché riduce fortemente la dipendenza dalle fonti fossili, ma anche sociali perché spinge gli utenti ad essere più virtuosi e perché mira a sviluppare comunità e quindi aggregazione a livello locale.

“In vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il 2050, si stima che 264 milioni di cittadini dell’Unione europea si uniranno al mercato dell’energia come prosumer, generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del sistema”. In questo scenario, le configurazioni di comunità energetiche, autoconsumo individuale e collettivo possono diventare una straordinaria opportunità non solo in ambito urbano ma anche nei quartieri e nei condomini, nei distretti produttivi e nelle aree agricole e periferiche.

Federesco, insieme agli operatori del settore, alimenterà la discussione sulle importanti opportunità offerte da questo nuovo modello di economia collaborativa, dando vita ad una nuova occasione di confronto, dialogo e approfondimento.

Questo sarà il primo di una serie di incontri che Federesco organizzerà nei prossimi mesi su temi specifici di approfondimento per i vari settori.

La partecipazione al webinar è gratuita ed è in corso la richiesta di riconoscimento al CNI dei CFP.

Il link di registrazione al webinar sarà disponibile a brevissimo.

Il Programma completo:

10.00 – 10.10 Claudio G. Ferrari - Presidente Federesco

10.10 – 10.30 Gianni Pietro Girotto – Presidente X Commissione Senato

10.30 – 10.50 Stefano Besseghini – Presidente Arera

10.50 – 11.10 Francesco Vetrò – Presidente GSE

11.10 – 11.30 Simone Benassi – Head of Distributed Energy and Energy Communities @ Innovability Enel X

11.30 – 11.50 Arturo Cancrini – Cancrini & Partners

11.50 – 12.10 Fabiano Fossali – Responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di Monte dei Paschi di Siena

12.10 – 12.30 Armando Zambrano – Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

12.30 – 13.00 Antonio Vrenna – Vicepresidente Federesco

