Supereroi di solidarietà

'Cuorieroi per bambini eroi - Nazionale Italiana dell'Amicizia Onlus' per le famiglie in difficoltà. Consegna della spesa e dei prodotti per l'igiene personale e della casa.

Ci sono Spiderman, Capitan America, Supergirl, Minni, Hulk, Batman, Lanterna Verde, Capitan Uncino, le fatine e molti altri ancora, ma loro, oltre ai classici e tradizionali superpoteri, ne hanno uno davvero 'speciale', quello della solidarietà. "C'è bisogno di un aiuto e di un sostegno"... e allora indossati i costumi di un supereroe o di un personaggio dei cartoni animati e della fantasia, eccoli, come sempre, in prima linea per dare una mano. "Sono diverse le famiglie e le persone, infatti, che, a causa del delicato periodo di emergenza dovuta alla pandemia, si trovano, purtroppo, in situazioni di difficoltà e disagio - raccontano da 'Cuorieroi per bambini eroi - Nazionale Italiana dell'Amicizia Onlus' - Così, subito, ci siamo chiesti, nel nostro piccolo, che cosa avremmo potuto fare per cercare di regalare un po' di sollievo". E grazie anche alla Casa del Giocattolo Solidale di Varese, appunto l'importante realtà (già impegnata, ormai da anni, a portare un sorriso ai bimbi ricoverati nei vari ospedali e nelle strutture sanitarie) ha deciso di scendere, di nuovo in campo, stavolta con la cosegna di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e della casa e vestiti a chi ne ha più bisogno. "E' un vero e proprio lavoro di squadra - continuano - Quegli enti o gruppi che si occupano di questi cittadini, dunque, ce li segnalano e noi, dopo avere preparato la spesa, gliela portiamo. Abbiamo incontrato molti nuclei familiari in tutta la provincia di Varese e pure a Milano; le criticità, purtroppo, sono tante: ci sono, ad esempio, papà o mamme che hanno perso il lavoro, gente che non riesce a comprare qualcosa da mangiare per sé e per i propri figli, ecc.. Nei singoli volti si legge la preoccupazione per il presente e per il futuro". Storie, alla fine, differenti le loro, però tutti accomunati, oggi, dal trovarsi in difficoltà. "Quello che proviamo a fare, allora - concludono i 'Cuorieroi per bambini eroi' - è donare un momento di tranquillità e spensieratezza, con un aiuto concreto".

