Futura: chiusura con il sorriso

La Futura Volley Giovani inanella l’ultimo sorriso nella gara che chiude il 2020/21: sul taraflex casalingo del San Luigi le Cocche hanno ragione della Cda Talmassons.

La Futura Volley Giovani inanella l’ultimo sorriso nella gara che chiude il 2020/21: sul taraflex casalingo del San Luigi le Cocche hanno ragione della Cda Talmassons, firmando un convincente 3-1 che consente alle biancorosse di chiudere la Pool Salvezza sulla piazza d’onore. Le ospiti (a cui manca una gara per terminare il campionato) si dimostrano tenaci e aggressive sin dalle fasi iniziali, in cui risultano abili a rimontare le padrone di casa: la prima frazione persa ai vantaggi non scoraggia, ma anzi rinforza le convinzioni delle ragazze agli ordini di coach Lucchini: guidate da una Latham ancora sontuosa (25 punti e premio MVP portato a casa) e da un ottimo gioco di squadra le biancorosse reggono nel finale del secondo e poi mettono il turbo. La seconda parte di gara vede spiccare tutte le protagoniste bustocche in campo, ed è in qualche modo simbolico il fatto che sia proprio capitan Zingaro a piazzare il 25-18 del quarto parziale che chiude partita e stagione. La Futura va ora in vacanza, ma solo per quel che riguarda i fatti di campo: la stagione 2021/22 è già in preparazione, il team biancorosso vuole tornare protagonista.

