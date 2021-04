Valentina Diouf torna in Italia

Dopo tre stagioni lontano, la pallavolista italiana tra le più famose al mondo, è di nuovo da noi. Pronta scendere in campo, infatti, in Umbria con la Bartoccini Fortinfissi Perugia.

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano"... cantava Antonello Venditi. E, in fondo, è proprio la storia di Valentina Diouf. Sì, perché dopo tre stagioni all'estero (Brasile e Corea del Sud), ecco che la pallavolista italiana tra le più famose al mondo è di nuovo a casa sua, in Italia. 'Fiocco di neve', come è soprannominata, insomma, è pronta a scendere ancora in campo nel campionato italiano, stavolta tra le fila della Bartoccini Fortinfissi Perugia. "Mi mancava il mio Paese - ha commentato - Mi mancavano i 'nostri' palazzetti e così non ho resistito al richiamo del club umbro. Adesso, quello che farò sarà giocare al meglio delle mie possibilità e cercare di aiutare la squadra dove milito, per regalare soddisfazioni e gioie alle mie compagne, allo staff ed ai tifosi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro