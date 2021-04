28 OSS senza rinnovo

Da ‘eroi’ a contratti in scadenza... il passo è breve. Dopo un anno di sacrifici a prendersi cura degli altri, ora nemmeno un grazie, ma piuttosto un nuovo impiego da cercare.

D elusione, tanta. Oltre a preoccupazione per il futuro. Perchè dal passare ad essere chiamati ‘eroi’ ad essere dimenticati il passaggio è breve. Ecco allora che per 28 OSS dell’ATS Ovest Milanese (che comprende gli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta) il contratto di lavoro in scadenza è una corsa contro il tempo. Con la clessidra che scivola verso fine mese, e un rinnovo sempre più difficile. “Nessuno ci ha informato o detto nulla - ci commenta una dipendente legnanese - io per esempio sono stata assunta in Ospedale nel 2017 tramite un avviso pubblico, per poi essere riconfermata nel 2019. Ora, di colpo, questa ‘sorpresa’, nemmeno comunicata dai responsabili aziendali ma da uno scarno documento. Ma la cosa che più ci colpisce è che siamo in piena emergenza Coronavirus, per cui anche tramite Regione e fondi nazionali ci sono risorse aggiuntive e il bisogno di personale è alto... questo ci faceva sperare in un prolungamento contrattuale”. Ma andiamo con ordine, l’Azienda ha definito una determina ad inizio aprile per l’assunzione a tempo indeterminato di 32 OSS. Ma per 28 persone, attualmente operative, molte delle quali già in graduatoria ma non nei primi posti, la scadenza di fine mese coinciderà con il termine del servizio. A livello strettamente ‘legale’ l’Azienda può agire in questo modo, ma rimane il rammarico morale per persone che, ancor più nell’ultimo anno, si sono spese con grande sacrificio. Tempo, paure di contrarre il Covid e contagiare i famigliari, ferie saltate,... per poter aiutare e accudire molte persone colpite da questo terribile virus, ma ora… nemmeno un grazie, ma piuttosto un nuovo impiego da cercare.

