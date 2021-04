La giunta di Regione Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana, e di concerto con gli assessori Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) e Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile), ha approvato il programma attività istituzionali 2021 della Fondazione Lombardia per l'ambiente (Fla) e lo schema di accordo di collaborazione per ulteriori attività di interesse comune. Per uno stanziamento complessivo di 400.000 euro.

La giunta di Regione Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana, e di concerto con gli assessori Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) e Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile), ha approvato il programma attività istituzionali 2021 della Fondazione Lombardia per l'ambiente (Fla) e lo schema di accordo di collaborazione per ulteriori attività di interesse comune. Per uno stanziamento complessivo di 400.000 euro. UN PROGRAMMA AD AMPIO SPETTRO - "Il programma - spiegano gli assessori Cattaneo e Foroni - racchiude attività istituzionali di interesse internazionale, nazionale e regionale. Un contributo a 360°, che guarda alla sostenibilità ambientale e all'affiancamento degli enti locali nelle attività di euro-progettazione". AMBIENTE IN PRIMO PIANO - "La Fondazione sosterrà, come negli anni precedenti - spiega l'assessore Cattaneo - la definizione della politica ambientale regionale. Inoltre, proseguirà nel lavoro, già intrapreso, di studio dei cambiamenti climatici, come il coordinamento del progetto 'Adamello270'. Un progetto scientifico attraverso il quale poter leggere la storia del ghiacciaio per capire le modifiche di clima e ambiente. Questo è un esempio concreto dell'attività scientifica della Fondazione, che studia 'il passato' per prevedere scenari futuri e indirizzare così le politiche regionali di contrasto ai cambiamenti del clima". "Con Fla - aggiunge Cattaneo - proseguirà anche il lavoro sull'educazione ambientale e la collaborazione col ministero per l'Ambiente per il progetto PON Governance CReIAMO PA". IL PROGRAMMA NAZIONALE - "Le collaborazioni scientifiche ad attività istituzionali sia nazionali che regionali - aggiunge l'assessore Pietro Foroni - saranno numerose e significative. Partono dall'euro-progettazione nella programmazione 2021-2027, per proseguire nel supporto all'attività di scouting dei bandi europei e a un più ampio utilizzo dei fondi a programmi a gestione diretta dell'Unione Europea. Come pure all'aiuto per l'allineamento tra sfide e priorità 2021-2027 della programmazione regionale ed europea sui fondi strutturali e d'investimento". ATTIVITA' INTERNAZIONALI - "Per quanto riguarda il profilo internazionale - conclude Raffaele Cattaneo - meritano di essere sottolineati i progetti che riguardano l'ambiente. Dall'accreditamento presso le Nazioni Unite e la partecipazione alla Conference of Parties, ai PreCop26 e Youth4Climate2021. Da evidenziare il lavoro nella rete internazionale Regions4, per la strategia della Macroregione alpina Eusalp e i Quattro motori d'Europa, come pure per Under2 Coalition e The climate Group. Infine la collaborazione con la delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles"

