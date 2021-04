Covid: attività facile prede per criminalità

"È fondamentale fare quadrato attorno alle nostre aziende". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commentando l'incontro di Assolombarda dal titolo 'Le infiltrazioni mafiose al tempo del Covid-19'.

"È fondamentale fare quadrato attorno alle nostre aziende". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commentando l'incontro di Assolombarda dal titolo 'Le infiltrazioni mafiose al tempo del Covid-19'. "Il vicepresidente di Assolombarda Antonio Calabrò - ha aggiunto l'assessore De Corato che detiene anche la delega ai beni confiscati alla criminalità organizzata - ha lanciato l'allarme sulle infiltrazioni mafiose in questo periodo di crisi economica per le aziende anche nella nostra regione. E lo scorso 11 giugno anche Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio denunciava che un ristoratore su 10 aveva ricevuto un'offerta d'acquisto dell'attività in ribasso". "Dobbiamo impegnarci tutti - ha concluso l'assessore regionale alla Sicurezza - per semplificare, sburocratizzare e per la costruzione di un credito più accessibile e meno farraginoso nelle sue richieste. Non dobbiamo permettere che le attività economiche messe in ginocchio dalla pandemia diventino facili prede di chi ha grandi disponibilità finanziarie nascoste, a cominciare, appunto, dalla criminalità organizzata".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro