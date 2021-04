Corso di fotografia

Promosso dal Circolo Fotografico 'La rotondina' di Nerviano. L'iniziativa partirà dal 4 maggio e sarà riservata, viste le restrizioni imposte dalla pandemia, a una ventina di partecipanti.

Tutto passa, tutto scorre via se non lo ferma la fotografia. Dell'antico e sempre attuale adagio il Circolo Fotografico 'La rotondina' di Nerviano ha fatto il suo credo e il suo metodo di lavoro. L'iniziativa partirà dal 4 maggio e sarà riservata, viste le restrizioni imposte dalla pandemia, a una ventina di partecipanti. "Il corso - spiegano i suoi promotori - è rivolto a chi vuole acquisire o approfondire le tecniche di base, le regole della composizione e imparare l'approccio ai diversi generi fotografici". Insomma, i rudimenti indispensabili per diventare via via esperti sempre più consumati dell'arte dell'immortalamento da teleobiettivo. E con l'obiettivo di sviluppare un proprio stile personale, nella consapevolezza che nella fotografia esiste un'oggettività di paesaggio o di panorama ma una soggettività diversa da persona a persona nel renderlo. Alle lezioni teoriche faranno seguito esercitazioni pratiche volte a mettere a frutto quanto appreso durante le sessioni in classe. Il corso ha il patrocinio del Comune e, per potersi iscrivere, sarà necessario contattare il sodalizio o attraverso i contatti rinvenibili sul suo sito o attraverso WhatsApp al numero 339/6732774 o, ancora, con un messaggio al 338/2787436.

