Artigianato, Regione Lombardia istituisce il marchio 'Qualità Artigiana Lombarda'. Un riconoscimento per rendere il settore ancora più competitivo.

"L’artigianato lombardo è un’eccellenze del nostro Paese. Il riconoscimento della 'Qualità Artigiana Lombarda', introdotto con la legge approvata consiglio regionale, renderà questo settore ancora più competitivo a livello nazionale e internazionale, darà nuovo slancio alle nostre imprese e una crescita dell’occupazione". Lo ha detto Luca Del Gobbo, consigliere regionale di Noi con l’Italia, dopo il voto favorevole al progetto di legge sul riconoscimento della 'Qualità Artigiana Lombarda', approvato al Pirellone. "La norma prevede un investimento pari a 2 milioni di euro – spiega Del Gobbo – per il triennio 2021-2023. Il riconoscimento di “Qualità Artigiana Lombarda” sarà destinato o al prodotto in sé o alla singola impresa, e prevede contributi per finanziare interventi su 6 aspetti: il sostegno allo sviluppo e all’innovazione della qualità dei servizi; la conservazione dei beni mobili e immobili per l’attività artigiana; la promozione della conoscenza dei prodotti artigiani; la trasmissione dell’attività artigiana tra generazioni; l’incentivo all’associazionismo locale per promuovere la cultura artigiana; la promozione dell’identità artigiana". "È una scommessa che arriva in un momento delicato – spiega Del Gobbo – ma non ha il sapore del provvedimento assistenzialista. È un investimento ulteriore sulla qualità, sull’innovazione, sul capitale umano di un settore che fa la differenza nell’economia lombarda e italiana. E introduce un marchio che servirà anche al consumatore per riconoscere un prodotto realizzato a regola d’arte". Tre i settori artigiani le cui imprese potranno beneficiare del riconoscimento previsto dalla legge: artistico, manifatturiero e della trasformazione alimentare, che contano 71mila aziende su un totale di 240mila. I potenziali beneficiari arriverebbero ad essere circa 5mila imprese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro