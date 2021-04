Giuramento Scuola Militare Teuliè

L’assessore regionale Stefano Bolognini è intervenuto al giuramento degli allievi del corso ‘Buffa di Perrero III’ della scuola militare Teuliè a Milano.

L’assessore regionale Stefano Bolognini è intervenuto al giuramento degli allievi del corso ‘Buffa di Perrero III’ della scuola militare Teuliè a Milano. Il titolare delle deleghe allo Sviluppo della Città metropolitana, Giovani, Comunicazione della Regione Lombardia ha preso parte alla cerimonia su delega del presidente Attilio Fontana. Scuola militare Teuliè è appartenenza allo Stato - “Questa cerimonia alla scuola militare Teuliè – ha detto l’assessore – rappresenta un piccolo ritorno alla normalità. Mi ha particolarmente emozionato vedere così tanti giovani che scelgono una carriera di valori, di impegno e di appartenenza allo Stato. Soprattutto perché – ha sottolineato – viviamo in un periodo in cui, purtroppo, in molti si allontanano dalle Istituzioni”. Eccellenza italiana - “La scuola militare Teuliè – ha aggiunto Bolognini – è senza dubbio un’eccellenza di Milano e della Lombardia. Da tutta Italia, infatti, vengono qui a studiare per avviarsi a una brillante carriera”. Nuovi progetti - “Come Regione Lombardia – ha precisato – attiveremo quindi ulteriori iniziative che possano coinvolgere la scuola. Penso ad esempio – ha concluso – ai progetti legati alle politiche giovanili”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro