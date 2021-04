Di nuovo a Tolentino

Lara Magoni torna a Tolentino. Nell'ambito della visita istituzionale nelle Marche, l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda ha fatto tappa nella cittadina in provincia di Macerata a distanza di poco più di cinque anni dall'ultima visita.

Lara Magoni torna a Tolentino. Nell'ambito della visita istituzionale nelle Marche, l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda ha fatto tappa nella cittadina in provincia di Macerata a distanza di poco più di cinque anni dall'ultima visita. Il 20 novembre, poco dopo il sisma dell'ottobre 2016 che devastò quelle terre, Lara Magoni, allora consigliere regionale, visitò la città e, grazie ad una sua iniziativa divenuta virale sui social con hashtag #TuttiInPistaPerTolentino, riuscì a raccogliere, grazie al gran cuore di tanti cittadini e Comuni bergamaschi, più di 27.000 euro che furono consegnati nelle mani del sindaco Giuseppe Pezzanesi dalla stessa Magoni, anche a nome delle Comunità di Valbondione, Chiuduno, Ciserano, Selvino. Parte delle risorse arrivarono anche grazie all'impegno del primo cittadino di Torre Boldone, Claudio Sessa, della Protezione civile e della sezione Alpini della località, guidata allora dal compianto Gianfranco Vescovi. "Sono voluta tornare a Tolentino - ha detto Lara Magoni - per riabbracciare virtualmente tutta questa splendida comunità, facendo sentire ancora una volta l'affetto e il gran cuore dei bergamaschi nei confronti di questa popolazione che ha molto sofferto. Sapere che anche grazie ai fondi che abbiamo raccolto a Bergamo, hanno potuto realizzare una serie di progetti davvero importanti per la collettività, mi rende orgogliosa e sempre più fiera di essere bergamasca". Il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, ha voluto esprimere tutta la "Gratitudine della città al popolo bergamasco. Nonostante gli anni, c'è ancora molto da fare, ma anche grazie alla solidarietà di Bergamo siamo riusciti a realizzare delle opere di sicuro beneficio per tutta la popolazione". Fondi che l'Amministrazione comunale tolentinate ha utilizzato per la sistemazione di un'area verde nel quartiere Foro Boario, dove è stato anche costruito un immobile completamente in legno che sarà messo a disposizione del Comitato di Quartiere e che potrà anche essere utilizzato quale luogo di prima accoglienza in caso di calamità naturale e/o stato di crisi. Una struttura polifunzionale che sarà molto utile anche dal punto di vista sociale, destinata ad accogliere anche le attività sia dei giovani che della popolazione anziana residente nella zona.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro