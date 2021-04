Comune e terzo settore a braccetto. Per dare una mano concreta a chi, preso tra le spire dell'emergenza Covid, fatica ad andare avanti per ragioni sanitarie o economiche.

Comune e terzo settore a braccetto. Per dare una mano concreta a chi, preso tra le spire dell'emergenza Covid, fatica ad andare avanti per ragioni sanitarie o economiche. Il gruppo d'acquisto solidale 'Gasabile' ha bussato alla porta dell'associazione San Vincenzo al fine di donare ben 92 chilogrammi di frutta e verdura da destinare ai più bisognosi. Un gesto nobile che il sindaco Raffaele Cucchi ha voluto sottolineare profonendo un ringraziamento a nome dell'intera cittadinanza: "Siamo una comunità numerosa - spiega - che sa prendersi cura di chi è più fragile, grazie ai volontari e alla generosità di coloro che si impegnano per questo, e a nome della città ringrazio il gruppo di acquisto solidale Gasabile per la donazione di 92 chilogrammi di frutta e verdura che saranno distribuiti dalla San Vincenzo a chi vive situazioni di difficoltà". Un dono che, al di là del valore materiale, consegna a chi lo riceve una certezza fondamentale: non essere solo nella prostrazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro