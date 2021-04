Operata al femore a 105 anni

Una signora, classe 1915, è stata operata all'ospedale 'San Gerardo' di Monza per la frattura al collo del femore. "L'anziana donna ora può deambulare ed è stata dimessa".

L'intervento è di quelli che, ormai, sono quasi di routine, ma se la paziente ha 105 anni, beh... in quel caso diventa, inevitabilmente, qualcosa di significativo ed eccezionale. Già, avete capito bene, perché proprio qualche giorno fa, all'ospedale 'San Gerardo' di Monza, una signora classe 1915 è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la frattura al collo del femore. "L'anziana donna ora può deambulare ed ha potuto tornare casa - fanno sapere dalla stessa struttura sanitaria - Per quanto riguarda, poi, le sue condizioni di salute, sono soddisfacenti. Un successo dettato dalla sinergia delle competenze chirurgiche, anestesiologiche, geratriche e riabilitative scese in campo".

