L'importanza del Canale Villoresi

Un incontro proposto per mercoledì 14 aprile dal Consorzio del Parco del Roccolo e da quello di Bonifica Ticino Est Villoresi dalle 18.30 alle 19.15 sulla piattaforma Zoom.

Sulle sue acque è fiorita e fiorisce parte dell'economia e della produzione della zona. Soprattutto con riferimento all'agricoltura. Che il Canale Villoresi sia un elemento di ricchezza per lo sviluppo del territorio non è mistero per alcuno. Ma chi vorrà scoprirne più da vicino il modo in cui funziona e la sua rilevanza avrà un'occasione dorata per farlo. Si tratta di un incontro proposto per mercoledì 14 aprile dal Consorzio del Parco del Roccolo e da quello di Bonifica Ticino Est Villoresi dalle 18.30 alle 19.15 sulla piattaforma Zoom. L'incontro verterà, come spiegano i suoi promotori, "Sul racconto della funzionalità idraulica dello storico canale, la sua importanza per l'agricoltura, la sua bellezza e ricchezza in termini di biodiversità". Relatori saranno Laura Burzilleri, direttore del Consorzio Est Ticino Villoresi, e Valentina Anello, dell'Ufficio del parco del Roccolo, che modererà la serata.

