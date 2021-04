'Buono Scuola' per 25 mila studenti

Sono 25.297 gli studenti lombardi che beneficeranno quest'anno del 'Buono Scuola'. La misura contribuisce a sostenere le spese della retta scolastica.

Sono 25.297 gli studenti lombardi che beneficeranno quest'anno del 'Buono Scuola'. La misura contribuisce a sostenere le spese della retta scolastica per gli studenti residenti in Lombardia che frequentano una scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza. FINANZIATE TUTTE LE DOMANDE - "Tutte le domande ammesse sono state finanziate. Abbiamo deciso di stanziare ulteriori risorse pari a 1,8 milioni di euro - ha spiegato l'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala - in modo che ogni studente avente diritto riceverà il 100% del contributo previsto". CONTRIBUTI DA 300 A 2.000 EURO - Il contributo consiste in un buono acquisto virtuale che permette di coprire parte delle spese della retta scolastica. Il buono deve essere utilizzato a favore della scuola frequentata entro il 30 giugno 2021. È riconosciuto alle famiglie sulla base delle fasce Isee e varia a seconda dell'ordine di scuola: da 300 a 700 euro per la primaria, da 1.000 a 1.600 euro per la secondaria di primo grado, da 1.300 a 2.000 euro per la secondaria di secondo grado. BUONO SCUOLA E' AIUTO CONCRETO - "Il 'Buono Scuola' - ha rimarcato l'assessore Fabrizio Sala - è un sostegno economico concreto per tante famiglie che hanno subìto gli effetti della crisi provocata dalla pandemia in un anno particolarmente difficile". IMPEGNO ECONOMICO - Le domande approvate hanno superato lo stanziamento iniziale, pari a 24 milioni di euro. Regione Lombardia ha deciso di garantire a tutti gli studenti beneficiari il contributo pieno, incrementando di 1,8 milioni di euro la dotazione finanziaria originaria. L'impegno economico complessivo sarà quindi di 25 milioni e 793.000 euro. I NUMERI - Nel dettaglio, 4,6 milioni di euro andranno a sostenere il pagamento della retta scolastica di 9.657 bambini delle scuole primarie, 8,4 milioni a 7.171 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (Medie), mentre 12,7 milioni di euro sono riservati a 8.469 studenti delle scuole secondarie di secondo grado (Superiori). LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA - "Da sempre Regione Lombardia è vicina alle famiglie per garantire la libertà di scelta educativa - ha concluso Fabrizio Sala - e il 'Buono Scuola' continua ad essere un investimento sui nostri giovani".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro