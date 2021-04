Liuc: elezioni studenti

Elezione dei rappresentanti degli studenti, vince LIUC Next dopo una votazione con 3 liste coinvolte e un’affluenza significativa alle urne, pari al 41,72% degli aventi diritto.

C’è voglia di Università, in questo periodo di pandemia. “E’ stata una campagna elettorale molto intensa, ricca di momenti di confronto su temi di interesse comune”, dicono Nicolò Broggini e Michele Fazzolari, rispettivamente rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Accademico della LIUC. “Siamo molto soddisfatti del supporto ricevuto da tutta la comunità LIUC che ha apprezzato con entusiasmo il nostro programma e ha deciso di premiare il lavoro svolto durante la campagna elettorale, vedendo nella nostra lista un punto di riferimento per affidabilità e concretezza, con un risultato senza precedenti nella storia di questa Università”. Nuova la piattaforma Eligo, usata per rendere possibile la consultazione elettorale a distanza, grazie all’interessamento della stessa LIUC, con il Rettore Federico Visconti in prima persona particolarmente attento alle esigenze degli studenti. Tra i punti del programma di LIUC Next: promozione delle Associazioni: gli studenti vorrebbero essere parte integrante di un sistema che lavora in sinergia con l'Università, convinti del fatto che, grazie al loro impegno, la LIUC trarrà dei benefici che porteranno vantaggi a cascata per tutti gli studenti; innovazione tecnologica: implementazione dell’app LIUC e integrazione delle piattaforme già presenti, con l’obiettivo di concentrare tutto in un unico portale, rendendo più fruibile il servizio per lo studente; ecosostenibilità: le nuove generazioni pensano al futuro e sono consapevoli del fatto che sia importante impegnarsi per aiutare l’ambiente. Aver improntato la nostra mission anche su temi così cari agli studenti, ci ha dato sicuramente un vantaggio importante; vivibilità dell’Ateneo: con aule studio, in particolare l’Aula Gelsi, aperte H24 per dare la possibilità agli studenti di avere spazi in cui studiare e confrontarsi senza limiti di orario. “Ringraziamo tutti i componenti della nostra lista per il lavoro e l’impegno; siamo, del resto, tutti convinti di voler creare, adesso, un gruppo per partecipare attivamente alla vita universitaria, un gruppo che vada oltre la lista e si radichi all’interno dell’Ateneo per dare vita a una realtà consolidata a servizio degli studenti”, dicono Broggini e Fazzolari. “L’augurio che ci facciamo è quello di tornare a vivere la LIUC. Trascorrere le giornate tra i banchi, a contatto con professori e colleghi. Poter andare nelle aule, in biblioteca, al parco e condividere momenti di studio con i compagni di corso, con gli amici”.

