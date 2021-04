Liuc: alla scoperta dell’i-FAB

In tempi di pandemia, la LIUC apre le porte del suo laboratorio i-FAB, la fabbrica modello Lean e Industry 4.0 della LIUC - Università Cattaneo, per una serie di tour virtuali.

In tempi di pandemia, la LIUC apre le porte del suo laboratorio i-FAB, la fabbrica modello Lean e Industry 4.0 della LIUC - Università Cattaneo, per una serie di tour virtuali dedicati a studenti delle Scuole Superiori, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Attraverso questa esperienza, accedendo semplicemente dal proprio computer, gli studenti potranno scoprire il mondo della produzione industriale e il ruolo della scienza nella gestione delle fabbriche moderne. Il tour virtuale, infatti, consentirà di assistere a una presentazione interattiva di importanti paradigmi industriali, focalizzandosi in particolare sulla filosofia Lean e sul ruolo delle tecnologie caratterizzanti i pilastri dell’attuale quarta rivoluzione industriale. Verranno presentate alcune basi teoriche, partendo dalla storia di tali paradigmi, per poi andare insieme a discutere esempi pratici e vivere dentro la fabbrica simulata i-FAB, virtualmente, alcuni degli aspetti discussi. Guideranno il tour virtuale Violetta Giada Cannas, assegnista di ricerca e coordinatrice i-FAB LIUC e Alessandro Oltrabella, collaboratore i-FAB LIUC. L’evento consisterà in un incontro formativo con gli studenti della durata di 2 ore e l'iniziativa potrà rientrare nelle attività PCTO, grazie all’attestato di presenza che sarà rilasciato dall’Università. Di seguito le date disponibili ad aprile e maggio 2021. La prenotazione va effettuata esclusivamente da parte delle Scuole, tramite e-mail all’indirizzo ifab [at] liuc [dot] it (disponibilità fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti ammessi, pari a 60 persone): giovedì 15 aprile, dalle 16 alle 18, mercoledì 21 aprile, dalle 10 alle 12, mercoledì 5 maggio, dalle 10 alle 12, martedì 11 maggio, dalle 10 alle 12 e mercoledì 19 maggio, dalle 10 alle 12.

