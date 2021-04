Impianti di innevamento: incrementato stanziamento

La giunta della Regione Lombardia ha deliberato un incremento di 863.099 euro della dotazione finanziaria del bando 'Neve programmata h48', arrivando così al finanziamento di tutti gli interventi presentati sul bando.

La giunta della Regione Lombardia ha deliberato un incremento di 863.099 euro della dotazione finanziaria del bando 'Neve programmata h48', arrivando così al finanziamento di tutti gli interventi presentati sul bando. La misura assegna contributi a fondo perduto per il potenziamento e l'efficientamento degli impianti di innevamento artificiale delle strutture lombarde. "È questo il secondo incremento al bando", sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario regionale con delega allo Sport, alle Olimpiadi 2026 e ai Grandi eventi. "Una decisione che viene incontro alle richieste degli operatori del comparto e conferma il pieno sostegno di Regione Lombardia allo sport di montagna". SERTORI: UN TRAINO PER TUTTA LA MONTAGNA - "Si tratta di un importante provvedimento - chiarisce Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni - che ha la finalità di aiutare un comparto come quello degli impianti di risalita che, come è noto, è strategico per il turismo di montagna. Sortirà benefici sul comparto neve e non solo. L'indotto generato da questa attività, infatti, ha un fattore moltiplicatore fondamentale per tutta la filiera. Proprio in questi giorni, poi, stiamo definendo, in sede di Conferenza delle Regioni, anche le declinazioni per questi strategici settori delle risorse messe a disposizione dal Decreto Sostegni. Per quanto riguarda la montagna ha dedicato un articolo apposito con una dotazione di 700 milioni di euro". ROSSI: PRONTI A RIPARTIRE DI SLANCIO - "Lo sci alpino - ha ricordato Rossi - è stato messo in ginocchio dal Covid. La scorsa stagione dimezzata e quella attuale di fatto mai cominciata hanno gettato nella crisi un intero comparto. I fondi - ha chiarito - serviranno a finanziare opere di adeguamento da avviare entro luglio 2022. Con questo nuovo stanziamento in totale verranno erogati 11.253.144 euro a fondo perduto per adeguare le piste da sci e potenziare ed efficientare le strutture di innevamento artificiale di tanti impianti lombardi. Opere che, ci auguriamo, permetteranno alle nostre montagne di ripartire di slancio il prossimo anno, quando speriamo i vaccini ci avranno portato fuori dall'attuale emergenza sanitaria". IMPORTANTI BENEFICI ANCHE IN CHIAVE OLIMPICA - "I nuovi fondi stanziati - ha ricordato Rossi - permetteranno di soddisfare tutte e 35 le domande di finanziamento pervenute in Regione. Questa misura avrà anche un'importante valenza in chiave olimpica. Permetterà, infatti, di aumentare l'appeal di molte delle nostre strutture invernali che nel 2026 potranno beneficiare dei 'fari olimpici' puntati sulla Valtellina. Ci aiuterà per gli anni a venire a offrire al turismo internazionale opportunità di svago fuori dai soliti circuiti ma all'altezza dell'appuntamento olimpico. Per i tanti turisti attesi per Milano-Cortina, poi, l'adeguamento di impianti e piste finanziato dalla Regione assicurerà un ventaglio interessante e variegato di offerta di alto livello per praticare lo sci alpino in Lombardia, anche in contemporanea agli stessi Giochi".

