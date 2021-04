Continua l’appuntamento con il podcast 'Fatty Furba', online su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, ideato dalla conduttrice e speaker radiofonica Margherita Devalle.

Continua l’appuntamento con il podcast 'Fatty Furba', online su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, ideato dalla conduttrice e speaker radiofonica Margherita Devalle, in collaborazione con il cantautore Francesco Sacco. L’ironico sguardo sulla vita, che ha già catturato centinaia di ascolti con la prima mini serie dedicata al Festival di Sanremo (https://spoti.fi/3dIgRTS), si concentra su l’empowerment femminile, un tema attuale in un momento in cui il dibattito sulla lotta contro gli stereotipi di genere è più vivo che mai. Nasce così la nuova stagione 'Fatty Furba - Lavoro presso me stessa' che coinvolge, in quattro puntate, altrettante giovani donne forti e affermate, intervistate da Margherita Devalle che ha fatto dell’indipendenza il suo punto di forza, lavorando da anni come freelance a cavallo tra il mondo della musica e della moda. "In questa nuova miniserie intervisterò alcune donne che si sono affermate nel proprio campo – racconta Margherita Devalle – Ragazze che in Italia e in giro per il mondo sono un modello e un esempio e che rappresentano il cambiamento. Come loro, anche io, dopo diverse esperienze lavorative, ho scelto di lavorare in modo autonomo: un gesto che si può definire coraggioso al giorno d’oggi, ma il tempo mi ha dimostrato che niente è più importante della propria indipendenza come lavoratrice e come donna". La prima puntata di 'Fatty Furba - Lavoro presso me stessa', già disponibile online, vede protagonista Tea Hacic-Vlahovic (https://spoti.fi/3cXaoFl), la scrittrice croato-americana, fondatrice del magazine e movimento queer STAI ZITTA, autrice del noto podcast Troie Radicali e del best seller “Life of the party” che ha già scalato le classifiche e ricevuto diversi elogi dalla stampa statunitense e una nomination come 'Best Fiction' del 2020 ai DBW Awards. Tea, collegata da Los Angeles, racconta a Margherita e Francesco la sua storia, il suo rapporto conflittuale e di amore eterno con Milano, il mondo dell’editoria e il recente successo di “Life of the party” che proprio oggi esce in Italia con il titolo 'L’anima della festa', interrogandosi su cosa la abbia portata a lavorare presso se stessa e di cosa si può chiedere di fare o non fare alle donne oggi fornendo nuovi spunti di riflessione. Le prossime puntate saranno online nelle prossime settimane, ospitando ognuna una nuova super eroina dei giorni nostri: "Furbe sono tutte quelle ragazze che con le proprie forze, si affermano, che amano raccontarsi e vivere senza filtri, diventando un modello e un punto di riferimento ispirazionale per se stesse e per gli altri", riflette Margherita.

