Niente 'StraMagenta'

L'Amministrazione comunale di Magenta si arrende all'ultimo momento ai numeri della pandemia: è stata annullata, infatti, la StraMagenta, prevista per domenica 11 aprile.

L'Amministrazione comunale di Magenta si arrende all'ultimo momento ai numeri della pandemia: è stata annullata, infatti, la StraMagenta, prevista per domenica 11 aprile. Come stabilito dalla giunta lo scorso febbraio, la competizione si sarebbe potuta svolgere solo se il territorio cittadino fosse rientrato in zona arancione o gialla, al contrario dell’attuale rosso. “Il rammarico è totale ma visti i numeri del contagio sul territorio e il perdurare della zona rossa, istituita dall’ordinanza ministeriale, non ci resta altra via” ha sottolineato l’assessore allo Sport, Luca Aloi. La manifestazione podistica da 10 chilometri (organizzata dalla New Run Team, in collaborazione con Fidal Comitato regionale Lombardia) aveva già fatto discutere negli scorsi mesi: proprio a febbraio, infatti, dopo accese polemiche sull’opportunità di organizzare una corsa in tempi di zona rossa, l’evento era stato rimandato una prima volta, proprio a questa domenica. “Sinceramente a quel tempo speravamo in una situazione ben diversa per aprile” ha concluso l’assessore Aloi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro