Da discoteca ad hub vaccinale. Già, perché il 'Celebrità' di Trecate, a pochi passi da noi, ospiterà, appunto, le vaccinazioni anti-Covid.

Da discoteca ad hub vaccinale. Già, perché il 'Celebrità' di Trecate, a pochi passi da noi, ospiterà, appunto, le vaccinazioni anti-Covid, con ogni probabilità partendo con le persone dai 70 ai 79 anni. "La proprietà dell’immobile - commenta il sindaco Federico Binatti - ha dimostrato grande generosità, mettendo a disposizione sia il parcheggio che l’edificio. Si tratta di una superficie molto ampia, dove si potranno allestire varie linee per vaccinare; in questo modo si potrà creare un importante centro, comodo da raggiungere per tutto l’Ovest Ticino". "L’importante è favorire le vaccinazioni e fare in modo che questo periodo difficilissimo finisca al più presto, per potere riprendere tutti una vita normale - conclude Maurizio Lo Vecchio, titolare del Celebrità".

