'Il Gigante' sostiene la Prosesto

In questi giorni vi è stata la presentazione della nuova maglia della 'Prosesto 1913', squadra militante in serie "c" e di cui, da anni, 'Il Gigante' supermercati e' main sponsor.

Questa maglia vuole celebrare il servizio di spesa online dei supermercati 'Il Gigante', servizio che nell'ultimo anno ha visto costantemente crescere l'interesse del cliente.

'Il Gigante', con 60 supermercati, mette in vista il servizio di spesa on line, la spesa fatta comodamente da device e consegnata a casa.

Un grande interesse dimostrato dalla cittadinanza verso questa attivita' nel periodo di lockdown 2020 con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 250%. si e' assestata poi intorno al 100% durante la fase piu "normalizzata" del 2020, con un incremento post lockdown del 100%.

La maglia, che nella foto e' tra le mani del managing director dei supermercati il gigante giorgio panizza, del presidente della squadra gabriele albertini e del capitano luca scapuzzi.

