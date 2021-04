CPM Music Institute: open day

Un Open Day il 17 aprile, in presenza (previa prenotazione obbligatoria), organizzato nel completo rispetto delle norme di sicurezza vigenti, all’interno di una sede rinnovata.

La scuola di Alta Formazione Artistica Musicale, fondata e diretta da oltre 35 anni da Franco Mussida, dà appuntamento a SABATO 17 APRILE per una giornata alla scoperta del mondo del CPM.

Un Open Day in presenza (previa prenotazione obbligatoria), organizzato nel completo rispetto delle norme di sicurezza vigenti, all’interno di una sede rinnovata che si sviluppa su 2500 mq in via Privata Elio Reguzzoni n.15.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare la scuola; ricevere informazioni sui percorsi formativi, i servizi e le attività extra-didattiche; scoprire le opportunità professionali; interagire con docenti, allievi e staff; sostenere un'audizione; scegliere il piano di studi più adatto alle proprie esigenze e iscriversi ai corsi.

Per partecipare è necessario prenotarsi al seguente link: https://mailchi.mp/cpm/openday17aprile

Questo il programma dell’Open Day di sabato 17 aprile:

- Dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Presentazione del CPM e dell’offerta formativa. Gli ospiti saranno accolti dalla Musica della CPM Band

- Dalle ore 13.45 alle ore 14.45

I Responsabili e i Docenti di ogni Dipartimento presenteranno nel dettaglio i programmi didattici dei singoli corsi

- Dalle ore 15.00

Audizioni per i corsi di Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Writing&Production e master di SongWriting;

Colloqui per il master in Giornalismo e Critica Musicale

Al CPM l’insegnamento dello strumento è affidato ad un corpo docenti altamente specializzato in ogni singolo genere (Pop, Rock, Blues, Jazz …), e i piani di studio sono pensati per approcciarsi al meglio ai vari stili musicali. Caratteristiche importanti che contraddistinguono il CPM da altri Istituti e grazie a cui gli studenti acquisiscono non soltanto una visione didattica completa, ma anche una significativa apertura musicale utile per affrontare differenti situazioni lavorative e arricchire così il proprio percorso personale e umano.

Questa didattica multi-docenza e multi-stilistica trova la sua massima espressione nel Triennio Accademico AFAM – Alta Formazione Artistica Musicale: sviluppato su 3 anni con un monte ore annuale compreso tra le 467 e 500 ore, caratterizzato da un’ampia offerta formativa full time e disponibile per Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere. Al termine del percorso viene rilasciato il Diploma Accademico di 1° livello, un titolo equivalente ad una Laurea triennale riconosciuta su territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei.

Oltre al Triennio Accademico AFAM – Alta Formazione Artistica Musicale, l’offerta formativa del CPM Music Institute si articola in percorsi Pre-Accademici, Individuali, Mono e Multi Stilistici (BAC, Diploma, Certificate, Individuali e Master) per Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, ProAudioEngineer, Writing&Production, SongWriting, Giornalismo, Violino Pop Rock, Fiati Pop Rock e Presenza Scenica.

Inoltre, l'iscrizione al percorso Pre-Accademico consente di ottenere una preparazione completa e approfondita per poter così accedere al Triennio Accademico AFAM – Alta Formazione Artista Musicale.

Molti di coloro che si sono diplomati al CPM lavorano oggi in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti (da Laura Pausini alla PFM), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie (tra i quali Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Cordio).

Dal 1988 si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi: tra le recenti iniziative il progetto CO2 “Controllare l’odio”, che consiste nell’installazione di speciali audioteche di sola musica strumentale divisa per stati d’animo, attive in 10 carceri italiane (Milano, Opera, Monza, Torino, Alessandria, Roma, Napoli, Venezia, Genova, Bologna), e il progetto Swimmer “Nuotare nel mondo delle emozioni”, attivo presso il carcere minorile Beccaria di Milano.

Inoltre, realizza progetti musicali educativi per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì e i corsi formativi per i partecipanti ad Area Sanremo.

Nel periodo di emergenza sanitaria, il CPM Music Institute ha potenziato il proprio sistema scolastico proseguendo i programmi didattici già in corso con lezioni virtuali interattive (sia teoriche che strumentali) e attivando specifici corsi online di Basso, Batteria, Canto, Chitarra e Pianoforte&Tastiere ai quali si accede previa audizione. I corsi online offrono un percorso di studi Pre-Accademico sviluppato in tre annualità, suddivise a loro volta in 8 livelli, che prevedono un esame e una certificazione a fine livello, il materiale didattico digitale, un account Teams dedicato, l’accesso alla piattaforma MyCPM e agli incontri riservarti delle prestigiose Open Week, un kit dello studente (zaino, t-shirt, quaderno pentagrammato).

Per maggiori informazioni è possibile contattare la scuola inviando un’e-mail a corsi [at] cpm [dot] it o chiamando lo 02.6411461.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro