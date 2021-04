Anffas: unità mobile per vaccinazioni

Alessandra Locatelli, assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha visitato la sede Anffas di Ostiglia, in provincia di Mantova, dove ha fatto tappa l'Unità mobile per le vaccinazioni dei pazienti estremamente fragili.

Alessandra Locatelli, assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha visitato la sede Anffas di Ostiglia, in provincia di Mantova, dove ha fatto tappa l'Unità mobile per le vaccinazioni dei pazienti estremamente fragili. "Questo prezioso servizio - ha dichiarato l'assessore Locatelli - è reso possibile grazie all'Asst di Mantova, all'Ats Val Padana e alla generosità del Lions Club, che ha messo a disposizione un camper adibito ad ambulatorio mobile per raggiungere i pazienti nelle strutture in cui vengono solitamente seguiti". "In questo momento di emergenza, fornire una corsia preferenziale e protetta alle persone più fragili - ha sottolineato - è di fondamentale importanza. Un grazie speciale a tutti gli operatori sanitari e ai volontari che da settimane lavorano senza sosta per mettere in sicurezza tutte le persone vulnerabili e iper vulnerabili". "Quella visitata - ha concluso l'assessore Locatelli - è una delle tante realtà preziose che stanno operando sul territorio lombardo e che saranno fondamentali nella fase di vaccinazione delle persone più fragili #PrimaTu, che si aprirà ufficialmente il 15 aprile con la somministrazione delle dosi anche ai loro familiari e a chi li assiste".

