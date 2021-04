Liuc: nuovo ciclo dottorato di ricerca

La LIUC – Università Cattaneo bandisce un nuovo ciclo del dottorato di ricerca, dedicato a Management, Finance e Accounting, con 9 posti disponibili, di cui 7 con borsa di studio di circa 15.000 euro annui ciascuna e 1 riservato al percorso Executive.

La LIUC – Università Cattaneo bandisce un nuovo ciclo del dottorato di ricerca, dedicato a Management, Finance e Accounting, con 9 posti disponibili, di cui 7 con borsa di studio di circa 15.000 euro annui ciascuna e 1 riservato al percorso Executive. Una formazione di eccellenza che apre non solo alla carriera accademica, ma anche al mondo del lavoro. Un’opportunità che permette di fare la differenza in molti e diversi ambiti, anche nel nostro Paese. Candidature entro il 31 maggio. I laureati magistrali interessati al PhD potranno saperne di più partecipando all’incontro on line di venerdì 23 aprile 2021, ore 16, con la professoressa Valentina Lazzarotti, delegato del rettore al PhD.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro