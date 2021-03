14 milioni per aziende biologiche

Regione Lombardia, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, aprirà il 9 aprile un bando da 14 milioni di euro per imprenditori agricoli iscritti come produttori nell'elenco nazionale degli operatori biologici.

Regione Lombardia, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, aprirà il 9 aprile un bando da 14 milioni di euro per imprenditori agricoli iscritti come produttori nell'elenco nazionale degli operatori biologici. È concesso un premio per ettaro di superficie come indennizzo, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi. Sono 1.180 le aziende che nel 2020 avevano in corso impegni sulla misura e che, pertanto, possono accedere ai benefici anche nel 2021. ETTARI BIOLOGICO IN CRESCITA DEL 5% - "La Lombardia - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - ha oltre 56.000 ettari coltivati a biologico, aumentati del 5% nell'ultimo anno. Prosegue la spinta verso un'agricoltura più sostenibile, sempre più attenta al basso impatto ambientale dei processi produttivi, al benessere animale e alla sicurezza alimentare". Tra le principali produzioni biologiche in Lombardia ci sono i cereali (25.077 ettari), le colture foraggere (12.623 ettari) e la vite (4.055 ettari), mentre sono oltre 3.000 gli operatori tra produttori e preparatori. OBIETTIVO DELLA MISURA - "Con questa misura - ha aggiunto l'assessore Rolfi - intendiamo promuovere lo sviluppo di pratiche agricole che prevedono un impiego ridotto di sostanze per migliorare la qualità dei suoli e delle acque superficiali, favorendo la diversificazione colturale, la biodiversità e la qualità dei prodotti agricoli". IL BANDO - Il bando regola la presentazione delle domande per le aziende agricole che hanno impegni pluriennali che devono essere confermati annualmente. Anche i beneficiari che avrebbero terminato gli impegni il 31/12/2020 possono presentare domanda di conferma per l'anno 2021, se decidono di aderire alla possibilità di proroga di un anno degli impegni. Le domande dovranno essere presentate entro il 17 maggio 2021.

